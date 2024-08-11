8°C
Nieuws
 update 
Torhout Oostkamp Kortemark

Vijf jaar cel gevraagd voor man die gezin van drie doodreed op E403 in Ruddervoorde

Het Openbaar Ministerie vraagt vijf jaar cel en een levenslang rijverbod voor de man uit Torhout die op de E403 in Ruddervoorde (Oostkamp) een dodelijk ongeval veroorzaakte anderhalf jaar geleden. Een koppel uit Handzame (Kortemark) en hun dochter van acht jaar zijn daarbij overleden. De man was dronken en reed ook veel te snel.

De Torhoutenaar reed in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus 2024 op de E403 in Ruddervoorde met hoge snelheid achteraan in op de wagen van een gezin uit Handzame. Een 29-jarige man, een 30-jarige vrouw en hun achtjarige dochter overleefden de klap niet.

Het onderzoek wees uit dat de Torhoutenaar niet alleen veel te snel reed, maar ook veel meer alcohol dan toegelaten in zijn bloed had. Na verhoor werd hij door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding, rijden onder invloed en een reeks verkeersmisdrijven.

Whats App Image 2024 08 11 at 08 31 46
Nieuws

Dodelijk ongeval op E403 in Ruddervoorde, drie mensen laten het leven, aanrijder blaast positief

Veertien veroordelingen

Het Openbaar Ministerie vraagt nu een celstraf van vijf jaar voorwaardelijk en een levenslang rijverbod. De vijftiger moet zich ook psychologisch laten begeleiden. De nabestaanden vragen verder honderdduizenden euro's schadevergoeding. Eerder is de man uit Kortemark al veertien keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Hij moest eigenlijk zijn rijbewijs inleveren en proeven afleggen, maar dat vonnis bereikte hem niet. Vonnis op 11 februari. 

Leonie Delodder
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

