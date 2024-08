De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar twee wagens die richting Kortrijk reden in de nacht van zaterdag op zondag kwamen met elkaar in botsing. Beide wagens kwamen in de gracht terecht.

De tol na het ongeval was groot. De drie mensen die om het leven kwamen, zaten allemaal in de auto die werd aangereden. Alle hulp kwam voor hen te laat, ze stierven ter plekke.

De autostrade werd nog urenlang afgesloten voor al het verkeer om de nodige vaststellingen te kunnen doen.