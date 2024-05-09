9°C
Zonnebeke

Zon­ne­be­ke kan Wan­del­ge­meen­te van het Jaar 2026’ worden

Zonnebeke1

Zonnebeke is één van de zes genomineerden is om tot Wandelgemeente van het Jaar 2026 gekroond te worden. Als enige gemeente vertegenwoordigt ze de provincie West-Vlaanderen.

Wandelgemeente van het Jaar wordt georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen vzw, samen met Sport Vlaanderen, Trage Wegen, GroteRoutepaden, Toerisme Vlaanderen en Natuurpunt vzw. Voor de 4de keer gaan zij op zoek naar de meest wandelvriendelijke stad of gemeente van Vlaanderen.

Waarom Zonnebeke?

Zonnebeke heeft heel wat inspanningen geleverd de voorbije jaren. Er werd geïnvesteerd in de wandelinfrastructuur, zoals duidelijke bewegwijzering en toegankelijke paden. Ook zet het toeristisch onthaal zich dagelijks in om bezoekers wegwijs te maken in alle wandelmogelijkheden, en die zijn talrijk. "Met meer dan 100 kilometer aan bewegwijzerde paden is Zonnebeke een mooie uitvalsbasis voor zowel stille genieters als fanatieke stappers."

Hoe stemmen?

“Een topper in Zonnebeke is het Wandelnetwerk Ieperboog-Oost, met meer dan 137 kilometer (goed voor 53% van het totale netwerk) is dit een absolute meerwaarde voor wandelliefhebbers. Daarnaast zijn ook de zeer gesmaakte wandeltochten van lokale Wandelclub de Drevestappers een surplus voor onze gemeente en wandelaars. Hun wandeltochten zijn over heel Vlaanderen en verder gekend. Mede dankzij hun inzet is onze gemeente zo’n mooie wandelgemeente," schrijft de gemeente in een persbericht.

Stemmen kan hier.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Wandelen Wandelroute Wandelgemeente

Aanmelden