In de vierde editie van Wandelgemeente van het Jaar ging Wandelsport Vlaanderen vzw samen met een aantal partners opnieuw op zoek naar de Vlaamse stad of gemeente met de meest duurzame, recreatieve en sportieve wandelbeleving. Een vakjury selecteerde de zes sterkste dossiers, eind januari 2026 ging de stemming van start. Na een eerste stemronde vielen drie kandidaten af: Herzele, Genk en Huldenberg. Over de twee stemrondes heen ging de voorkeur van het publiek naar Zonnebeke, voor Tongeren-Borgloon (2e) en Heusden-Zolder (3e).

Want wie Wandelgemeente van het Jaar wordt, dat ligt in handen van wandelend Vlaanderen. Wandelaars brachten ook in 2026 in grote getalen hun stem uit. Ruim 20.000 unieke stemmen werden geteld, waarvan maar liefst 6.915 voor het West-Vlaamse Zonnebeke, dat het uiteindelijk met ruime voorsprong haalde van Limburgse kandidaten Tongeren-Borgloon (4.242 stemmen) en Heusden-Zolder (3.742 stemmen).

In de wolken

Gemeente Zonnebeke is dan ook verheugd met de titel en ziet haar vele inspanningen beloond met de award. Joachim Jonckheere, schepen toerisme van Zonnebeke, is in de wolken met de titel. “We zijn fier dat Zonnebeke met de historische troeven en ons prachtig glooiend landschap Wandelgemeente van het Jaar 2026 is. Onze gemeente heeft een rijke wandelgeschiedenis, mede dankzij onze lokale wandelclub Drevestappers, dus die erkenning is er één die heel veel mensen in de gemeente zal plezieren.”



De trofee Wandelgemeente van het Jaar 2026 werd uitgereikt tijdens Vlaanderen Wandelt, het jaarlijkse wandelevent van Wandelsport Vlaanderen vzw dat in 2026 haar laatste editie kende. Met ruim 16.000 wandelaars verspreid over vijf locaties (Leuven, Berlare, Zedelgem, Turnhout en Lommel) bracht de wandelsportfederatie Vlaanderen opnieuw massaal aan het wandelen. Een schitterend lentezonnetje, prachtige wandelpaden en een stevige portie gezelligheid maakten van Vlaanderen Wandelt 2026 een geslaagde laatste editie.