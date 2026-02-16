“Wij moeten een vrij ruim dossier opmaken, waarin je aangeeft wat je troeven zijn als gemeente”, legt Joachim Jonckheere uit. Jonckheere is schepen van Toerisme in Zonnebeke. “We hebben een samenwerking met Westtoer in kader van de wandelknooppunten. We hebben ook rustpunten aangelegd voor wandelaars in de gemeente en informatieborden”, voegt hij er aan toe. De gemeente Zonnebeke zet ook in op een proper wandelnetwerk. Dat zou in de smaak vallen bij de jury.