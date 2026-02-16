Propere wandelroutes met regelmatige rustpunten: Zonnebeke aast op ‘Wandelgemeente van het jaar’
De gemeente Zonnebeke is als enige West-Vlaamse gemeente geselecteerd voor de titel van 'Wandelgemeente van het jaar'. Ze nemen het op tegen: Heusden-Zolder, Huldenberg, Genk, Herzele en Tongeren-Borgloon.
“Wij moeten een vrij ruim dossier opmaken, waarin je aangeeft wat je troeven zijn als gemeente”, legt Joachim Jonckheere uit. Jonckheere is schepen van Toerisme in Zonnebeke. “We hebben een samenwerking met Westtoer in kader van de wandelknooppunten. We hebben ook rustpunten aangelegd voor wandelaars in de gemeente en informatieborden”, voegt hij er aan toe. De gemeente Zonnebeke zet ook in op een proper wandelnetwerk. Dat zou in de smaak vallen bij de jury.
Wandelaars getuigen
Jules Leplae, een van de jongste leden van lokale wandelclub De Drevestappers, snoert critici de mond: “Sommige mensen zeggen dat het saai wandelen is. De wandelpaden en natuur maken het leuk”. Ook Majo Bostyn, voorzitter van de wandelclub, voegt daar een getuigenis aan toe: “Nog steeds zijn er mensen van Zonnebeke die komen wandelen en zeggen: ‘Ik woon nu al heel mijn leven hier, en toch heb ik dat straatje nog nooit gezien’".
Op zondag 26 april maakt de jury de winnaar bekend.