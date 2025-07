Volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe biedt het netwerk nieuwe kansen voor recreatie: “Door te investeren in verbinding over provinciegrenzen heen maken we deze groene regio toegankelijk voor een breed publiek.”

Aan Oost-Vlaamse zijde wordt de bewegwijzering de komende weken verder afgewerkt. Wandelaars kunnen intussen hun tocht plannen via www.visitwestvlaanderen.be of www.routen.be. Een papieren wandelkaart is online te koop. Later dit jaar volgen nog extra wandelnetwerken, onder meer rond Kortrijk.