Nieuw wan­del­net­werk Lei­e­val­lei is met­een lang­ste van West-Vlaanderen

In Kortrijk is het nieuwe wandelnetwerk West-Vlaamse Leievallei officieel ingehuldigd. Met 268 kilometer aan routes en 240 knooppunten is het meteen het grootste wandelnetwerk van de provincie. De wandeling doorkruist Kortrijk, vijf buurgemeenten en een mix van stadsplekken, erfgoed en nieuwe natuur.

Kortrijk beschikt voortaan over een volledig nieuw wandelnetwerk. De Leievallei telt nu 268 kilometer aan bewegwijzerde paden en loopt door Kortrijk én de buurgemeenten Harelbeke, Kuurne, Menen, Wevelgem en Zwevegem. Volgens Westtoer speelt het netwerk in op de groeiende vraag naar toegankelijke recreatie.

“Wandelen is nog laagdrempeliger dan fietsen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Jurgen Vanlerberghe eerder al. “Hier kan je op een kwaliteitsvolle en veilige manier op pad, langs rustige wegen en mooie landschappen.”

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme

De route combineert stedelijke omgevingen met groene zones en erfgoed. Schepen van Toerisme Maxim Veys benadrukt dat het netwerk Kortrijk van al zijn kanten toont: “De nieuwe natuurgebieden, zoals de Vlasakker, maar ook het erfgoed: het Belfort, de Broeltorens, de klassiekers dus.”

Wandelnetwerk 2

Bijna 2.700 bordjes geplaatst

Voor de bewegwijzering zijn 2.687 rood-witte bordjes voorzien, bevestigd op 1.240 houten palen. De plaatsing daarvan was geen evidentie tijdens de zomermaanden. “We moesten die palen een halve meter diep zetten, maar de grond was keihard”, vertelde Westtoer-medewerker Jürgen Deprez al. “Zelf met een motorboor raakten we er niet in. Intussen gebruiken we breekhamers op batterijen, waarmee je zelfs beton kapot krijgt.”

Wandelnetwerk 1

Langs de routes staan rustbanken en picknickplekken. Het volledige netwerk is online beschikbaar, en er is ook een gedrukte wandelkaart.

