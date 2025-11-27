Kortrijk beschikt voortaan over een volledig nieuw wandelnetwerk. De Leievallei telt nu 268 kilometer aan bewegwijzerde paden en loopt door Kortrijk én de buurgemeenten Harelbeke, Kuurne, Menen, Wevelgem en Zwevegem. Volgens Westtoer speelt het netwerk in op de groeiende vraag naar toegankelijke recreatie.

“Wandelen is nog laagdrempeliger dan fietsen”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Jurgen Vanlerberghe eerder al. “Hier kan je op een kwaliteitsvolle en veilige manier op pad, langs rustige wegen en mooie landschappen.”