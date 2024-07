Een goeie 27 graden op het strand, een frisse 19 graden in het water; de ideale afkoeling vind je dus aan de kust. Het is zoeken naar een parkeerplaats en dan weet je dat er veel volk aanwezig is.

Veel volk betekent ook meer kans op incidenten. Zo’n 325 mensen liepen de eerste maand van de zomervakantie verloren op het strand, een aantal dat volgens de reddingsdienst best meevalt. Al kunnen er daar wel nog wat bijkomen. Grote incidenten bleven schaars, al was er twee weken geleden nog een ernstig ongeval in Oostende. "Dat incident was na de openingsuren van de redders aan zee", herhaalt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. In dat stuk mag je trouwens niet meer zwemmen deze zomer.