Voor het tweede weekend op rij verwacht reishulporganisatie Touring een bijzonder moeilijke verkeerssituatie op de Europese snelwegen. In het midden van de zomervakantie zoeken namelijk heel wat vakantiegangers warmere oorden op, maar keren tegelijkertijd ook heel wat reizigers terug. Zo'n wisselweekend dreigt lange files in beide richtingen in heel Europa te veroorzaken.