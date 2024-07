Het incident deed zich kort voor 19 uur voor ter hoogte van de wijk Mariakerke. De shift van de strandredders zat er om 18.30 uur op, maar even later gingen twee minderjarigen toch opnieuw het water in. De tieners kwamen echter in moeilijkheden en moesten uit het water gehaald worden.

Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen moest zelfs gereanimeerd worden. Het is niet duidelijk of hij op dit moment nog in levensgevaar verkeert. De lokale politie van Oostende onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident.