De Brabandere benadrukt het gevaar van de zee: “We doen een oproep om voorzichtig te zijn. De zee is geen zwembad. Ook al kan je perfect 1000 meter zwemmen in het zwembad, dat wil niet zeggen dat je dat zomaar in zee kan doen. De stromingen zijn onvoorspelbaar. Luister altijd naar de redders, anders breng je ook hen in gevaar.”

Vorig jaar moesten redders in Knokke-Heist vier keer tussenkomen voor een redding tijdens hun diensturen. Indien er redders aanwezig zijn is het toegestaan te zwemmen in zee tussen 10.30 uur en 18.30 uur.