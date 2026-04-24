Drukte aan de kust, maar geen overrompeling: “lessen geleerd uit situatie vorig jaar”
Een zonovergoten eerste mei betekende meteen de eerste échte topdag van het jaar aan de kust. Het was druk, maar een echte overrompeling zoals vorig jaar bleef uit.
Van de 84 reddersposten aan onze kust zijn de eerste vier vandaag geopend: één in Nieuwpoort en drie in Knokke-Heist. Dat was nodig, want enkele toeristen waagden zich al aan een plons in het water.
De strandredders staan paraat
“Het zeewater is nog maar 12 of 13 graden. Als je zomaar vanuit de zon in het koude water springt, kan je een koude-shock krijgen” waarschuwt Nicolas Absil, strandredder in Knokke-Heist.
Enkelingen wagen zich aan het koude water
Geen verkeerschaos
De voorspoedige weersvoorspelling maakte dat het vanmorgen uitzonderlijk druk was op de snelwegen naar de kust. Op de E40 stonden toeristen tot twee uur vast. Toch is er in Knokke-Heist in tegenstelling tot vorig geen verkeerschaos. “We hebben lessen geleerd uit de situatie van vorig jaar. De politie probeert de stromen te begeleiden zodat er geen overrompeling is”, vertelt Bert De Brabandere, Schepen van Toerisme in Knokke-Heist.
Lange wachtrij voor een ijssalon