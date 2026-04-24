De voorspoedige weersvoorspelling maakte dat het vanmorgen uitzonderlijk druk was op de snelwegen naar de kust. Op de E40 stonden toeristen tot twee uur vast. Toch is er in Knokke-Heist in tegenstelling tot vorig geen verkeerschaos. “We hebben lessen geleerd uit de situatie van vorig jaar. De politie probeert de stromen te begeleiden zodat er geen overrompeling is”, vertelt Bert De Brabandere, Schepen van Toerisme in Knokke-Heist.