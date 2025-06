In Heist verdwijnt de vroegere badzone 1A, de meest westelijke zone van Knokke-Heist. Dat gebied grenst aan het Zeebrugse havengebied en kampt al jaren met verzanding en de vorming van zandbanken. Daardoor ontstaat het risico dat redders met hun boten of jetski's niet meer tot bij zwemmers in nood geraken.