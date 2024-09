Een evident probleem waar de redders weinig grip op hebben, zijn badgasten die buiten de toegelaten uren in zee gaan. Dat liep fataal af in Blankenberge, waar een 37-jarige Bulgaar 's nachts verdronk en in Oostende, waar een jongen van 17 omkwam nadat hij in de avond samen met zijn broer ging zwemmen. "In het buitenland is dit verboden en staan er zware boetes op", zegt Bert Gunst, voorzitter van de IKWV. "Misschien moeten we erover nadenken om het zwemmen in zee te groeperen, enkel in de uren dat er bewaking is en enkel in zwemzones zelf."