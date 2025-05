De strandpolitie bestaat uit een team van vijf agenten en patrouilleert dagelijks te voet of met een strandbuggy, klaar om snel te reageren wanneer nodig. Op warme en drukke dagen moeten de patrouilles geregeld tussenbeide komen. Vaak gaat het om kleine incidenten, zoals conflicten tussen badgasten, overlast of afvalproblemen. Maar ook preventie is een belangrijk onderdeel van hun taak. "Dat kan gaan over mensen die te veel gedronken hebben in de zon, te dicht op elkaar zitten of afval achterlaten. Dan zorgen we dat we aanwezig zijn", zegt Eline Goeminne van Politie Oostende.