De vuurbol daalde in slechts 2,3 seconden van 114 naar 60,5 kilometer hoogte, onder een hoek van 15 graden. Opvallend was de felle lichtflits halverwege zijn traject. “Dat is bijzonder intens”, klinkt het. Ondanks die helderheid ging het om een relatief traag object, met een snelheid van 23,5 kilometer per seconde. Dat wijst op een broze samenstelling, typisch voor materiaal dat snel verbrokkelt.