Vijf West-Vlaamse kijkposten openen zondag deuren voor Zonnekijkdag
Op vijf plaatsen in West-Vlaanderen openen volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs zondag hun deuren voor een Zonnekijkdag. Dat meldt de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS). Ruimtefanaten en geïnteresseerden kunnen er terecht voor infosessies en om op een veilige manier met telescopen naar de zon te kijken.
Zondagmiddag stellen de astronomen en sterrenkundigen hun telescopen op. Daarmee kan wie wil veilig naar de zon kijken en die bestuderen. In onze provincie kan je terecht bij De Sterrenjutters in Koksijde, Cozmix in Brugge, AstroLAB IRIS in Ieper, Privé sterrenwacht Halley in Ledegem en bij de Astronomische Vriendenkring in Vichte.
Kijk veilig naar de zon
"Kijk nooit zomaar naar de zon, zelfs niet met een zonnebril of als de zon laag aan de horizon staat", waarschuwt de VVS. Enkel met de juiste zonnefilter kan je veilig naar de zon kijken. "Op de kijkposten van de Zonnekijkdag zijn er verschillende filters beschikbaar waarmee je zonder gevaar naar de zon kan kijken", klinkt het.
Indrukwekkende zonnevlekken
Volgens de VVS is er momenteel heel wat op de zon te zien. Zo zijn er namelijk twee "super grote" groepen zonnevlekken zichtbaar op. Zo'n zonnevlekken zijn lokale magnetische storingen op de zon waardoor het er wat minder heet is. Sommige van die zonnevlekken zijn nog groter dan de aarde. Ook de atmosfeer rond de zon en de zonnevlammen zullen te zien zijn met speciaal aangepaste filters op de telescopen.