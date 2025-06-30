Volgens de VVS is er momenteel heel wat op de zon te zien. Zo zijn er namelijk twee "super grote" groepen zonnevlekken zichtbaar op. Zo'n zonnevlekken zijn lokale magnetische storingen op de zon waardoor het er wat minder heet is. Sommige van die zonnevlekken zijn nog groter dan de aarde. Ook de atmosfeer rond de zon en de zonnevlammen zullen te zien zijn met speciaal aangepaste filters op de telescopen.