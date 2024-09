In de Isenbaertstraat in Snellegem komt een nieuw woonproject. Uit het onderzoek van uitgegraven proefsleuven bleken al aanwijzingen dat er sporen te vinden zouden zijn. Dat blijkt dus ook: archeologen vonden er sporen van een kleine boerderij met een gracht errond, en sporen van een spieker: een bijgebouwtje dat dienst deed als graanschuur.

Er is ook Karolingisch aardewerk gevonden. Dat is vrij zeldzaam omdat Karolingers minder aardewerk hadden. Er is ook restproduct gevonden dat aantoont dat ze op het boerderijtje ook aan metaalbewerking deden, wellicht om de landbouwwerktuigen te slijpen.