Het is nog niet duidelijk wie die man is, maar hij was ongeveer 1m75 groot en tussen de 36 en 50 jaar oud. Hij had ook een reumatische aandoening die wellicht te wijten is aan een luxueuze levensstijl.

Alles wijst erop dat hij een belangrijk figuur was in Ieper. Zo was een graf uit steen in die tijd hoogst uitzonderlijk. Het skelet zal binnenkort te zien zijn in een tentoonstelling in het Yper Museum.