De vraag om een huurwoning swingt de pan uit bij Vastgoedgroep Dewaele in Brugge. De huurmarkt is oververhit. Voor een woning moet je rekenen op gemiddeld 34 kandidaten. Dat komt omdat er vorig jaar zo'n 16 procent minder aanbod was. Er is vooral ook veel minder geïnvesteerd in nieuwbouw om te verhuren.

"We moeten ervoor zorgen dat er weer meer huurwoningen op de markt zijn door bijvoorbeeld de BTW van 6 procent op sloop- en heropbouw opnieuw in te voeren. Dan zou de Vlaamse belegger opnieuw investeren in huurwoningen", zegt Filip Dewaele van de vastgoedgroep.