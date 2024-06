In het filmpje op YouTube is te zien hoe de man 's nachts over het hek van Plopsaland klimt. In het park tapt hij rustig een pintje, neemt plaats in de attractie met de kopjes en dobbert hij rond op een opblaasbare flamingo in de vijver van het pretpark.

Volgens het pretpark heeft de YouTuber geen schade aangericht, maar toch dient Plopsaland een klacht in. Ook Bellewaerde Park deed dat in januari al voor gelijkaardige feiten.