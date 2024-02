Ook de burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe erkent het probleem. "Wij krijgen al een aantal jaar signalen van bijvoorbeeld familie van inwoners dat niet alles volgens het boekje verloopt. Ik hoop dat minister Hilde Crevits haar verantwoordelijkheid neemt en indien nodig de locatie gaat sluiten."

Serving You is tegen de geplande sluiting in beroep gegaan en zegt dat het gaat om een wraakactie van ex-werknemers. Het departement Zorg wacht nu op de uitspraak van de bezwaarcommissie, die moet ten laatste over twee maanden beslissen over de sluiting.

"Als de site gesloten wordt, nemen wij als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor die bewoners", zegt burgemeester Vandenberghe. "We hebben nog residenties in Bredene en in de regio."