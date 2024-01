Met dat aandeel in de stroomvoorziening staat België in de top vijf van Europa. Alleen Denemarken (25 procent) en het Verenigd Koninkrijk (15 procent) haalden in 2022 meer elektriciteit van windmolens op zee. Nederland (7 procent) en Duitsland (5 procent) vervolledigen die Europese top vijf. In december werd voor de Belgische kust een recordhoeveelheid stroom opgewekt (1.075 gigawattuur).

De sectorkoepel blikt tevreden terug op 2023, het derde jaar dat de volledige productiecapaciteit van Belgische windmolens op zee wordt benut. De windmolens draaiden zowat 95 procent van de tijd. Het is de bedoeling dat de windenergiezone in de toekomst nog uitbreidt.