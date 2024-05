Mocht Frankrijk geen rekening houden met de bezwaren, dan overweegt België verdere juridische stappen op Frans en Europees niveau. Als alternatief stelde België voor om de windmolens verder op zee te plaatsen.

“Het windmolenpark verder in zee bouwen, zoals we dit ook doen met de Belgische windmolenparken, is dan ook onontbeerlijk. Met de federale regering zullen we er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren. Indien nodig stappen we terug naar Europa”, klinkt het bij minister Van Tigchelt.