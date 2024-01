Toch kan het windpark de opgewekte elektriciteit blijven aan land brengen. Rentel is immers verbonden met het MOG, het zogeheten stopcontact op zee van Elia, en kan zo stroom blijven leveren. Wel wordt - in het geval van maximale wind - de transmissiecapaciteit van vier Belgische windparken op zee nu tijdelijk verminderd, meldt Elia. Onze bevoorradingszekerheid is niet in gevaar.