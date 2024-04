Langs Belgische kant is er al jaren kritiek op het project. Zo vreesden de burgemeesters van onder meer De Panne, Koksijde en Nieuwpoort voor mogelijke visuele hinder. Ook zouden bepaalde historische scheepvaartroutes tussen de havens van Oostende en het Verenigd Koninkrijk worden geblokkeerd. Op voorstel van voormalig minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stapte de federale regering eerder ook al naar de rechter in dit dossier. Maar de Franse Raad van State stelde de Belgische regering vorig jaar in het ongelijk.