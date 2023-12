Het aantal nieuwe windmolens in onze provincie is dit jaar gelijk aan vorig jaar: 4 nieuwe, ofwel 12 MW extra. Dat betekent dat er nu 118 windmolens staan in West-Vlaanderen, enkel Vlaams-Brabant heeft er minder: slechts 28. Vorig jaar scoorde West-Vlaanderen het slechtste op hoeveelheid geproduceerde windenergie.

In heel Vlaanderen zijn er het afgelopen jaar 19 windturbines geplaatst, terwijl dat er in 2022 nog 55 waren.