Aspiravi had een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw. Een actiecomité had tijdens het openbaar onderzoek meer dan duizend bezwaarschriften ingediend tegen de bouw omdat de molens te dicht bij drie militaire begraafplaatsen zouden komen. Sinds kort zijn sommige andere begraafplaatsen door UNESCO erkend als werelderfgoed. Volgens de stad is dat de belangrijkste reden om een negatief advies te geven.