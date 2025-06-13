13°C
De Haan

Wie­lin­gen­bad krijgt gron­di­ge renovatie

Wielingenbad

Het gemeentebestuur van De Haan plant een grondige renovatie van Wielingenbad in Wenduine. De werken moeten het zwembad klaar maken voor de toekomst: duurzamer, efficiënter en comfortabeler voor bezoekers.

Hans Knudde, schepen voor Leefmilieu en Energie: “De werken zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden van het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Hiervoor dienen de verouderde technische installaties van het zwembad vernieuwd te worden.”

Zo worden onder meer de luchtgroepen en verwarmingsketels vervangen, komen er twee warmtepompen en een zonneboilerinstallatie en wordt de verlichting in de zwemhal omgeschakeld naar energiezuinige LED’s. Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst en komt er nieuwe isolatie om het warmteverlies te beperken.

Efficiënt én betaalbaar

Schepen voor Sport en Financiën, Peter Breemersch: “Met deze renovatie zetten we een grote stap richting een duurzamer en energiezuiniger zwembad. Dankzij deze investering kunnen we het ook in de toekomst op een efficiënte en betaalbare manier uitbaten.”

De totale investeringskost bedraagt ongeveer 1,29 miljoen euro (excl. btw). De gemeente ontvangt hiervoor een Vlaamse subsidie van 367.000 euro via het programma ‘CO₂-besparende maatregelen’ van Sport Vlaanderen.

Timing

De gemeenteraad keurde op 23 oktober het bestek voor de werken goed. Nu gaat de gemeente een aannemer aanstellen om de werken uit te voeren. Op dit moment is er nog geen zicht op de exacte startdatum van de werken. De gemeente verwacht dat de renovatie vermoedelijk tussen mei en september 2026 zal plaatsvinden.

De redactie
Zwembad Wenduine

