Het waren de ‘dierenartsen met opdracht’ (DMO’s) die aan de alarmbel trokken. Die houden sinds 2020 in opdracht van minister Weyts toezicht op het dierenwelzijn in de slachthuizen en zien hoe de dieren aankomen en welke vervoerders eventueel in de fout gaan.

"De eigenaar van het transportbedrijf in kwestie ontving meerdere waarschuwingen en talloze zwaarwichtige processen-verbaal, maar pakte de problemen onvoldoende aan", klinkt het. Het bedrijf bleef zwakke dieren vervoeren. "Zo waren er dieren met snijwonden van 30 centimeter, ontstekingen, ligwonden, navelbreuken, opgezette poten, bloedende abcessen van 35 centimeter of staartletsels. Sommige dieren konden niet eens meer stappen. Daarnaast werd er overmatig gebruik gemaakt van de klophamer en waren transporten regelmatig overladen."