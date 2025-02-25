Weyts schorst vergunning nadat transportbedrijf zieke en zwakke dieren blijft vervoeren
Deze foto is een illustratiebeeld en heeft niets met de zaak in kwestie te maken.
Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft de transportvergunning geschorst van een bedrijf uit Houthulst dat dieren vervoert. De transporteur bleef levende dieren vervoeren met ontstekingen, snijwonden en abcessen. "Dieren verdienen respect en ook op transport moet je waken over hun welzijn", zegt Weyts.
Het waren de ‘dierenartsen met opdracht’ (DMO’s) die aan de alarmbel trokken. Die houden sinds 2020 in opdracht van minister Weyts toezicht op het dierenwelzijn in de slachthuizen en zien hoe de dieren aankomen en welke vervoerders eventueel in de fout gaan.
"De eigenaar van het transportbedrijf in kwestie ontving meerdere waarschuwingen en talloze zwaarwichtige processen-verbaal, maar pakte de problemen onvoldoende aan", klinkt het. Het bedrijf bleef zwakke dieren vervoeren. "Zo waren er dieren met snijwonden van 30 centimeter, ontstekingen, ligwonden, navelbreuken, opgezette poten, bloedende abcessen van 35 centimeter of staartletsels. Sommige dieren konden niet eens meer stappen. Daarnaast werd er overmatig gebruik gemaakt van de klophamer en waren transporten regelmatig overladen."
"Wie niet horen wil, moet voelen"
De minister zet in op frequente controles en zwaardere sancties. "Hierdoor worden steeds meer gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing blootgelegd. Doorgaans volstaan waarschuwingen en boetes om fouten recht te zetten, maar in dit geval niet", klinkt het.
Het is de eerste keer dat minister Weyts zo ver moet gaan om een transportbedrijf tot de orde te roepen. “Wie niet horen wil, moet voelen. Het schorsen van de vergunning is dan de enige oplossing."