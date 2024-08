Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem: “Het is een bijzonder smal voetpad, nauwelijks één tegel. Dat is niet echt een voetpad trouwens. Vandaar de keuze van de gemeente om deze woning aan te kopen. Nu wordt ze afgebroken. Met als resultaat dat we een voetpad met voldoende breedte kunnen aanleggen en tegelijkertijd een soort pleintje kunnen creëren met een bank. We hebben al heel wat locaties in de gemeente gehad waar we die keuze voor een volwaardig voetpad bewust maken. Er passeren hier ook heel wat mensen met kinderen en rolwagens.”