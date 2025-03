De wandelroutes variëren van 3,2 km tot 15 km en verkennen onder andere Vloethemveld, de Poelberg, Nieuwenhove en Kampveld en Bulskampveld. De fietsroutes variëren in afstand van 21,5 km tot de langste afstand van 52,8 km en kronkelen langs de authentieke dorpen, bossen en kanalen van het Brugse Ommeland.

Er is ook een gids ontwikkeld die al het aanbod bundelt. De gratis pocket 'Goed Gelegen in het Brugse Ommeland' biedt een overzicht van alle routes, de locaties van de hangmatten en 68 extra natuurplekken. De pocket en toeristische kaart zijn vanaf eind maart gratis verkrijgbaar bij de diensten van toerisme uit de regio of te verkrijgen via shop.visitwestvlaanderen.be.