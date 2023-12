In een overzicht van de provinciale resultaten blijkt dat West-Vlaanderen het beste scoort met een slaagpercentage van 51 procent bij 840 deelnemers voor de drie examens van tandarts, arts en dierenarts.

Dat aantal ligt veel hoger dan in andere regio’s zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (26%), Antwerpen (33%) en Limburg (36%). In Vlaams-Brabant (43%) en in Oost-Vlaanderen (42%) liggen de cijfers iets hoger.