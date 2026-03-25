In Vlaanderen proberen momenteel 10.064 studenten hun diploma te behalen terwijl ze kunnen rekenen op een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de POD Maatschappelijke Integratie. Vooral in Gent ligt het aantal hoog, met 1.203 studenten. Daarna volgen Mechelen (584) en Antwerpen (546).

Voor Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) tonen die cijfers een duidelijke tendens, maar geven ze volgens hem geen volledig beeld. “Het leefloon is het topje van de ijsberg. Daaronder zit een veel grotere groep studenten die moeten werken om hun studies te betalen, maar geen leefloon krijgen”, zegt Warnez.