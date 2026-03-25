Recordaantal studenten krijgt leefloon, Brecht Warnez luidt alarmbel: “student moet studeren”
In Vlaanderen ontvangen meer dan 10.000 studenten een leefloon, een stijging van 14 procent in vijf jaar. Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) noemt dat “het topje van de ijsberg” en pleit voor een breder onderzoek naar de impact van werken tijdens de studies.
In Vlaanderen proberen momenteel 10.064 studenten hun diploma te behalen terwijl ze kunnen rekenen op een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de POD Maatschappelijke Integratie. Vooral in Gent ligt het aantal hoog, met 1.203 studenten. Daarna volgen Mechelen (584) en Antwerpen (546).
Voor Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) tonen die cijfers een duidelijke tendens, maar geven ze volgens hem geen volledig beeld. “Het leefloon is het topje van de ijsberg. Daaronder zit een veel grotere groep studenten die moeten werken om hun studies te betalen, maar geen leefloon krijgen”, zegt Warnez.
"Hoofdopdracht moet studeren zijn"
Volgens hem heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor het studierendement. “Een student die meer uren moet werken, heeft minder tijd om te studeren. De hoofdopdracht van een student moet nog altijd studeren zijn.”
“Een student die meer uren moet werken, heeft minder tijd om te studeren. De hoofdopdracht van een student moet nog altijd studeren zijn.”
Een leefloon voor een alleenstaande student bedraagt momenteel 1.340 euro per maand. Dat volstaat volgens Warnez nauwelijks om kosten zoals inschrijvingsgeld, studiemateriaal en kot te betalen. “Zelfs studenten met een leefloon moeten vaak nog bijwerken. Voor wie geen steun krijgt, is de druk nog groter.”
Impact van studentenarbeid op studieresultaten
Warnez wijst ook op de stijgende studiekosten, zoals duurdere koten en studieboeken. Hij vraagt minister Zuhal Demir om actie te ondernemen. “We mogen niet wachten tot studenten uitvallen. Een diploma behalen mag niet afhangen van hoeveel uur je naast je studies kunt werken.”
Het parlementslid pleit daarom voor een breed onderzoek naar de impact van studentenarbeid op studieresultaten, en voor overleg met onderwijsinstellingen en lokale besturen. “De leeflooncijfers zijn een alarmsignaal, maar het debat moet breder. Wat kost studeren vandaag écht en wat betekent dat voor duizenden jongeren?”, besluit Warnez.