Philippe revalideerde in 2020 in het ziekenhuis van Gent van een levensbedreigende covid-infectie. Uit dank voor de goede zorgen in het revalidatiecentrum wilde hij iets terug doen. Hij zamelde 180.000 euro in via een crowdfundingsactie.

Met dat bedrag kon het revalidatiecentrum de C-Mill VR+ kopen, een hypermoderne loopband die het lichaam ondersteunt en werkt met virtuele realiteit. Geschikt voor kinderen en volwassenen.