In totaal is nu een kwart van de langdurig zieken in West-Vlaanderen deeltijds terug aan het werk en dat is meer dan vijf jaar geleden. Er zijn nu ook iets meer arbeidsongeschikten. De stijging van het aantal deeltijdse werkhervattingen ligt hoger dan het nationale gemiddelde, wat aangeeft dat er in West-Vlaanderen extra inspanningen worden geleverd om langdurig zieken te re-integreren.