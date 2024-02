Een groot deel van de prijsstijging heeft te maken met de hoge inflatie. Die had zich in 2022 maar deels doorgezet in de huurprijzen, in 2023 volgde een inhaalbeweging. Maar volgens CIB, die de immosector, de professionele syndici en de rentmeesters vertegenwoordigt, is er meer aan de hand. CIB-communicatiedirecteur Kristophe Thijs spreekt van een "perfecte storm", waarbij de vraag sterk is gestegen, maar het aanbod niet volgt. "De instroom van nieuwe panden vertraagt, terwijl de uitval van oudere huurwoningen versnelt", klinkt het. "Het is een kwestie van tijd voor dit onevenwicht zich in hogere huurprijzen vertaalt, bovenop het inflatie-effect."

CIB pleit voor extra sociale woningen, maar ook voor stimulansen om private investeringen in huurwoningen meer aan te moedigen. Dat kan bijvoorbeeld door het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw toch te behouden voor investeringen in private huurwoningen, zegt Thijs.