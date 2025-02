Er moeten dringend extra huurwoningen bijkomen. Dat is de centrale boodschap in de nieuwste editie van de Huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB). "Voor het eerst in onze cijferreeks (die start in 2018) zagen we minder dan 50.000 nieuwe verhuringen in Vlaanderen. In een normaal jaar ligt dat aantal altijd boven de 55.000."

Volgens de vastgoedbeweging is de stijging van de huurprijzen daarvan een oorzaak. Gemiddeld betaalde je vorig jaar in West-Vlaanderen voor een woning (alle types) 838 euro. Een stijging met 5,5 procent in vergelijking met het jaar ervoor. “In 2024 stegen de huurprijzen meer dan de inflatie", klinkt het bij CIB.