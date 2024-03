Een ander interessant gegeven zijn de gemiddelde huurprijzen per gemeente. Begin 2023 bleek Wervik de goedkoopste gemeente om een woning te huren (€ 696 per maand) en Avelgem de duurste (€ 1.132 per maand). Ook in de steekproef van begin dit jaar komt Wervik er als goedkoopste uit: € 697. Waregem is dan weer de duurste met gemiddeld € 895 of een stijging van de prijs met € 70.

De gemiddelde huurprijs stijgt ook in Harelbeke (€ 842 of € 92 meer), Kuurne (€ 831 of € 1,5 meer), Menen (€ 792of € 12 meer), Spiere-Helkijn (€ 846 of € 71 meer), Wevelgem (€ 838 of € 77 meer) en Zwevegem (€ 875 of € 77 meer). In de volgende Zuid-West-Vlaamse gemeenten daalde, net als in Wervik, de huurprijs: Anzegem (€ 846 of € 11 minder), Avelgem (€ 833 of €298 minder), Deerlijk (€ 795 of € 34 minder), Kortrijk (€ 866 of € 36 minder) en Lendelede (€ 733 of € 42 minder).

Opvallend: in bijna een kwart van de online advertenties wordt de EPC-waarde niet vermeld, ook al is dit verplicht.