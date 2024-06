Dat blijkt uit de cijfers van de Huurbarometer Kustvastgoed. Knokke is het duurst. Daar betaal je gemiddeld 1.435 euro voor een week. De Panne is het goedkoopst. Daar betaal je gemiddeld 994 euro. In Bredene en De Haan stegen de prijzen het sterkst. Daar betaal je gemiddeld rond de 1.000 euro.