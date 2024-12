In weer en wind planten leerlingen van buitengewoon onderwijs Heuvelzicht in Klerken een stukje bos aan in Staden. Daarmee voorzien ze onze provincie van 5 hectare extra bos. Volgens De Bosgroep West-Vlaanderen, die voor uitbreiding in de hele provincie zorgt, is dat broodnodig.

“West-Vlaanderen is een bosarm gebied. Vandaar dat bosuitbreiding hier nog meer noodzakelijk is. Zeker in het zuiden van de provincie is er nog wat werk en zijn er grote open plekken in het landschap waar er nog bos moet bijkomen”, legt Rilke Terryn van Bosgroep IJzer en Leie uit.