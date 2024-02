Na bemiddeling met gouverneur Carl Decaluwé zal het bos nu een stuk kleiner worden. Tussen de huizen en het bos blijft een strook landbouwgrond.

Maar het protest is daarmee niet weggeëbd. De strook die landbouwgrond blijft, is te klein, zeggen de boeren. De buurtbewoners zien liever helemaal geen bos, en onderzoeken nog of ze naar de Raad van State zullen trekken. Ze betreuren ook dat ze niet betrokken waren in de gesprekken met de gouverneur.