Het aantal interventies dat de West-Vlaamse brandweerzones moesten uitvoeren in de strijd tegen de wateroverlast in november, klokt af op iets meer dan 2.300. In heel Vlaanderen gaat het om 2.600 interventies. Op kritieke momenten waren er 400 brandweerlui in de Westhoek actief. Dat blijkt uit cijfers die Netwerk Brandweer maandag bekendgemaakt heeft.