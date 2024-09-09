Eén op de tien bedrijven verwacht een grote impact door de driedaagse nationale staking. "De nationale staking kan op geen slechter moment komen. De federale regering moet standhouden en vernieuwde ambitie aan de dag leggen. De hervormingen die in de steigers staan zijn noodzakelijk voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen. Nu opgeven zou niet uit te leggen zijn en zou ons land in chaos storten met dramatische gevolgen voor de economie tot gevolg," zegt Bert Mons van Voka West-Vlaanderen.