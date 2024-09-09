3°C
West-Vlaam­se bedrij­ven zien som­be­re eco­no­mi­sche toekomst

Voka welzijn

Een nieuwe Voka-enquëte bij 700 Vlaamse ondernemingen schetst een somber beeld van de economische toestand. Zes op de tien West-Vlaamse bedrijven schatten de huidige economische toestand negatief tot zeer negatief in. Het gebrek aan vraag, de hoge loonkosten en de moeilijke politieke situatie in ons land vormen de grootste bezorgdheden. 

Eén op de tien bedrijven verwacht een grote impact door de driedaagse nationale staking. "De nationale staking kan op geen slechter moment komen. De federale regering moet standhouden en vernieuwde ambitie aan de dag leggen. De hervormingen die in de steigers staan zijn noodzakelijk voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen. Nu opgeven zou niet uit te leggen zijn en zou ons land in chaos storten met dramatische gevolgen voor de economie tot gevolg," zegt Bert Mons van Voka West-Vlaanderen. 

Verwachtingen en prioriteiten

Bij 58 procent van de bedrijven liggen de bestellingen onder het normale niveau en de vooruitzichten voor volgend jaar blijven somber. De topprioriteiten voor de regering zijn een indexsprong, aanpak van langdurig zieken en meer activering.

Werkgelegenheid onder druk

Bij grote bedrijven met meer dan 250 werknemers verwacht een derde een daling van het aantal personeelsleden in de komende zes maanden. Bij drie op de tien grote ondernemingen wordt een herstructurering overwogen. Voka waarschuwt dat de combinatie van economische malaise en politieke instabiliteit een “gevaarlijke cocktail” vormt voor de West-Vlaamse economie.

Jenna Lebrun
VOKA

