De Vlaamse regering volgt met het akkoord de belangrijkste aanbevelingen van de expertencommissie. Voka benadrukt wel dat de uitvoering cruciaal is. De werkgeversorganisatie vraagt dat het akkoord nog voor de zomer wordt omgezet in decreten en besluiten, zodat een nieuw vergunningenkader uiterlijk tegen de zomer van 2026 van kracht kan zijn.

“De vergunningenknoop remt het investeringsklimaat af,” zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Dit actieprogramma kan de vergunningverlening weer vlot trekken, maar de Vlaamse regering moet nu snel doorpakken.”