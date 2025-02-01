8°C
Voka West-Vlaan­de­ren rea­geert posi­tief op ver­gun­nin­ge­n­ak­koord: Dit kan de ver­gun­nin­gen­knoop ein­de­lijk ontwarren”

Voka2

Voka, de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert positief op het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over de hervorming van het vergunningenbeleid. Volgens de organisatie is het akkoord een belangrijke stap om ondernemingen opnieuw meer rechtszekerheid te geven.

De Vlaamse regering volgt met het akkoord de belangrijkste aanbevelingen van de expertencommissie. Voka benadrukt wel dat de uitvoering cruciaal is. De werkgeversorganisatie vraagt dat het akkoord nog voor de zomer wordt omgezet in decreten en besluiten, zodat een nieuw vergunningenkader uiterlijk tegen de zomer van 2026 van kracht kan zijn.

“De vergunningenknoop remt het investeringsklimaat af,” zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons. “Dit actieprogramma kan de vergunningverlening weer vlot trekken, maar de Vlaamse regering moet nu snel doorpakken.”

Gerichte aanpak

Voka West-Vlaanderen hecht belang aan snellere en juridisch robuuste procedures, minder administratie en een geïntegreerd overheidsadvies. De organisatie wijst erop dat de timing voor de volgende stappen voorlopig ontbreekt en noemt de situatie op het terrein dringend.

Daarnaast vraagt Voka aandacht voor een gerichte grondwetsherziening en voor een hervorming van de Europese vergunningsregels, die volgens de organisatie nodig is om de problematiek structureel aan te pakken.

Anneleen Vandamme
VOKA

