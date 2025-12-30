2°C
Voka over 2025: Onder­ne­mers­ver­trou­wen onder druk, inves­te­rin­gen koe­len af”

bedrijventerreinen roeselare

2025 was economisch en geopolitiek een bijzonder woelig jaar. Dat voelde ook de West-Vlaamse economie. De omzet steeg, maar bedrijven investeerden minder en er gingen meer ondernemingen failliet. Dat blijkt uit cijfers van Voka West-Vlaanderen.

Tussen juli 2024 en juni 2025 steeg de omzet van West-Vlaamse bedrijven met 2,9 procent. Tegelijk daalden de investeringen licht en zakte het aandeel van West-Vlaanderen in de Vlaamse bedrijfsinvesteringen naar 15,7 procent.

Ook het aantal faillissementen nam toe toe. Vorig jaar gingen 833 West-Vlaamse bedrijven over de kop, bijna 11 procent meer dan het jaar voordien. Vooral de bouw, horeca en handel werden getroffen. Verontrustende cijfers, zegt Voka.

"Meer rechtszekerheid, betaalbare energie en ruimte"

Volgens een Voka-enquête ziet zes op de tien ondernemers het economisch klimaat als negatief. Acht op de tien verwachten geen beterschap in het komende jaar. “Die onzekerheid remt investeringen af,” waarschuwt Voka, dat overheden oproept om snel werk te maken van meer rechtszekerheid, betaalbare energie en ruimte om te ondernemen.

Enkele concrete uitdagingen en prioriteiten per regio

Zuid-West-Vlaanderen

Structurele investeringen in dossiers zoals het Kanaal Bossuit-Kortrijk, het GRUP K-R8 en de aansluiting van de E17 op de E403 blijven essentieel, zegt Voka. “Ook andere strategische infrastructuurprojecten verdienen blijvende aandacht. De Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem is een belangrijke troef voor de internationale connectiviteit van de regio. Daarnaast versterkt de verdere uitbouw van de L.A.R.-spoorterminal in Menen de positie van Zuid-West-Vlaanderen als duurzaam logistiek knooppunt, met ruimte voor efficiënter en toekomstgericht goederenvervoer.”

Midden-West-Vlaanderen

Volgens Voka kent iedereen intussen wel het lijstje met dringende infrastructuurwerken in Midden-West-Vlaanderen. “We zijn dan ook tevreden dat minister De Ridder de komende jaren fors wil investeren”, zegt Voka. Ze wijst daarbij onder meer op de derde rijstrook op de E403 tussen Roeselare en Brugge (in beide richtingen) en de renovatie en opwaardering van het Kanaal Roeselare–Leie.

Kust

VOKA hoopt dat in 2026 het strategisch masterplan voor de blauwe economie van de grond komt. Daarnaast hoopt ze dat de nieuwe CEO ad interim van de Oostendse haven de kans krijgt om een nieuwe koers te varen. 

Sleutelproject zijn de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge en een nieuwe terminal of kaaimuur in de oostelijke havendam in Oostende. En ook Ventilus is een strategisch dossier voor de regio. “De hoogspanningsverbinding is niet alleen onmisbaar voor de elektrificatie van West-Vlaanderen, maar ook noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de offshore energiesector op de Noordzee en de ondersteuning van de havenclusters van Oostende en Zeebrugge.”

Redactie
VOKA

