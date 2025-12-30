Tussen juli 2024 en juni 2025 steeg de omzet van West-Vlaamse bedrijven met 2,9 procent. Tegelijk daalden de investeringen licht en zakte het aandeel van West-Vlaanderen in de Vlaamse bedrijfsinvesteringen naar 15,7 procent.

Ook het aantal faillissementen nam toe toe. Vorig jaar gingen 833 West-Vlaamse bedrijven over de kop, bijna 11 procent meer dan het jaar voordien. Vooral de bouw, horeca en handel werden getroffen. Verontrustende cijfers, zegt Voka.

"Meer rechtszekerheid, betaalbare energie en ruimte"

Volgens een Voka-enquête ziet zes op de tien ondernemers het economisch klimaat als negatief. Acht op de tien verwachten geen beterschap in het komende jaar. “Die onzekerheid remt investeringen af,” waarschuwt Voka, dat overheden oproept om snel werk te maken van meer rechtszekerheid, betaalbare energie en ruimte om te ondernemen.

