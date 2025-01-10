Vlaamse regering geeft groen licht voor 66 hectare bedrijventerreinen in regio Roeselare
Na bijna acht jaar is er eindelijk vooruitgang voor nieuwe bedrijventerreinen in de regio Roeselare. De Vlaamse Regering keurde vandaag acht terreinvoorstellen van de Provincie West-Vlaanderen goed, samen goed voor 66 hectare netto aan bedrijventerreinen. Dit is een eerste stap in een groter plan om minstens 130 hectare bedrijvengrond te realiseren in Roeselare, Waregem en Brugge.
Het gaat om terreinen in Roeselare, Ardooie, Staden, Ledegem en Moorslede, met zowel regionale als lokale bedrijvigheid. Voka West-Vlaanderen juicht de beslissing toe, maar waarschuwt dat er nog een lange weg te gaan is. De betrokken overheden moeten nu de ruimtelijke uitvoeringsplannen afronden voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd.
"Pas wanneer de nieuwe bestemming definitief is, kunnen bedrijven weer ademhalen."
Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, benadrukt het belang van een toekomstplan: “Pas wanneer de nieuwe bestemming definitief is, kunnen bedrijven weer ademhalen. Daarnaast moet de Provincie zorgen voor een stevig Beleidsplan Ruimte zodat ook in de toekomst voldoende ruimte is voor industrie en innovatie in West-Vlaanderen.”
De beslissing kadert binnen het bredere Actieplan Ruimte voor Bedrijvigheid, dat de structurele nood aan bedrijventerreinen in de regio moet aanpakken.