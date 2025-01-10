Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, benadrukt het belang van een toekomstplan: “Pas wanneer de nieuwe bestemming definitief is, kunnen bedrijven weer ademhalen. Daarnaast moet de Provincie zorgen voor een stevig Beleidsplan Ruimte zodat ook in de toekomst voldoende ruimte is voor industrie en innovatie in West-Vlaanderen.”

De beslissing kadert binnen het bredere Actieplan Ruimte voor Bedrijvigheid, dat de structurele nood aan bedrijventerreinen in de regio moet aanpakken.