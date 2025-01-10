11°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Vlaam­se rege­ring geeft groen licht voor 66 hec­ta­re bedrij­ven­ter­rei­nen in regio Roeselare

Bert Mons

Na bijna acht jaar is er eindelijk vooruitgang voor nieuwe bedrijventerreinen in de regio Roeselare. De Vlaamse Regering keurde vandaag acht terreinvoorstellen van de Provincie West-Vlaanderen goed, samen goed voor 66 hectare netto aan bedrijventerreinen. Dit is een eerste stap in een groter plan om minstens 130 hectare bedrijvengrond te realiseren in Roeselare, Waregem en Brugge. 

Het gaat om terreinen in Roeselare, Ardooie, Staden, Ledegem en Moorslede, met zowel regionale als lokale bedrijvigheid. Voka West-Vlaanderen juicht de beslissing toe, maar waarschuwt dat er nog een lange weg te gaan is. De betrokken overheden moeten nu de ruimtelijke uitvoeringsplannen afronden voordat vergunningen kunnen worden aangevraagd.

"Pas wanneer de nieuwe bestemming definitief is, kunnen bedrijven weer ademhalen."

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, benadrukt het belang van een toekomstplan: “Pas wanneer de nieuwe bestemming definitief is, kunnen bedrijven weer ademhalen. Daarnaast moet de Provincie zorgen voor een stevig Beleidsplan Ruimte zodat ook in de toekomst voldoende ruimte is voor industrie en innovatie in West-Vlaanderen.”

De beslissing kadert binnen het bredere Actieplan Ruimte voor Bedrijvigheid, dat de structurele nood aan bedrijventerreinen in de regio moet aanpakken.

Jenna Lebrun
VOKA Vlaamse Regering

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
Dronken bestuurder in gevel wervik
Nieuws

Dronken bestuurder knalt tegen gevel en probeert te vluchten
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Voka welzijn

West-Vlaamse bedrijven zien sombere economische toekomst
Staking reactie voka

Werkgevers boos: '51 miljoen euro economische schade in West-Vlaanderen'
Industrie illustratiefoto

Noord-Frankrijk herleeft economisch: ondernemers ongerust maar minister ziet het anders
2021-01-11 00:00:00 - Voka: "Overheid moet investeren in economische groei"

West-Vlaamse bedrijven steunen versnelling in Europese defensieversterking
Bert Mons

Voka West-Vlaanderen positief over hervormingen, maar hekelt nieuwe belastingen: "Economie heeft nood aan kapitein op het schip"
Weer brugge

VOKA regio Brugge: "Komst nieuwe bedrijfsgronden aan Blankenbergesteenweg loskoppelen van stadiondossier"
Aanmelden