Ter hoogte van Oostduinkerke wordt de E40 helemaal afgesloten in de richting van Frankrijk. Er komt een nieuwe asfaltlaag over een afstand van vier kilometer. Het verkeer richting Frankrijk moet doorsteken naar de andere rijrichting waar de rijstroken versmald zijn. In de werfzone mag je maximum 70 kilometer per uur rijden, bij de oversteek is dat 50. De oprit in Oostduinkerke richting Frankrijk is afgesloten, net als de afrit in Veurne, richting Frankrijk. Als het weer meezit, zijn de werken tegen zaterdagmiddag afgerond.