De langverwachte heraanleg van de Duinhoekstraat in De Panne is officieel van start gegaan. Vrijdag is in de Langgeleedstraat symbolisch het eerste betonnen kokerelement in de grond gestoken.
De werken begonnen eerder deze week en omvatten de volledige vernieuwing van de Duinhoekstraat, de langste straat van de kustgemeente, samen met de Langgeleedstraat. De rioleringen worden vervangen, het wegdek vernieuwd en er komen veilige fietspaden en een groener straatbeeld. Het project heeft een totale kostprijs van ruim 7,7 miljoen euro, waarvan 372.000 euro gedragen wordt door het lokaal bestuur.
Drie fasen
De werken verlopen in drie fasen. Tot het voorjaar van 2026 wordt in de Langgeleedstraat een nieuwe regenwaterriolering aangelegd, gevolgd door nutswerken en de aanleg van een pompstation. Vanaf september 2026 wordt de Duinhoekstraat volledig afgesloten voor de volgende fasen van de heraanleg.
Betere woonomgeving
Volgens het gemeentebestuur moet het project zorgen voor een veiligere, modernere en aangenamere woonomgeving voor bewoners en bezoekers van De Panne.