De werken begonnen eerder deze week en omvatten de volledige vernieuwing van de Duinhoekstraat, de langste straat van de kustgemeente, samen met de Langgeleedstraat. De rioleringen worden vervangen, het wegdek vernieuwd en er komen veilige fietspaden en een groener straatbeeld. Het project heeft een totale kostprijs van ruim 7,7 miljoen euro, waarvan 372.000 euro gedragen wordt door het lokaal bestuur.

