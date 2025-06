De plannen voor de DEF-toren zijn niet nieuw. In 2020 kreeg Defensie de leiding over het project. De toren komt op de Marinebasis in Zeebrugge. De werken zouden over drie jaar moeten kunnen beginnen.

In het gebouw zullen onder meer het Maritieme Informatie Kruispunt (MIK) en het Maritime Operations Center (MOC) worden ondergebracht. De nieuwe toren zal worden uitgerust met uitgebreide beveiligingsmaatregelen, zowel op fysiek als digitaal vlak.